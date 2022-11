’Proces zou niet nodig moeten zijn’

Het argument dat niet wordt gecompenseerd omdat er geen geld voor is mag niet aangevoerd worden. Ik kan dat ook niet zeggen als er belasting moet worden betaald. Dat in het artikel zijdelings wordt aangehaald dat meer dan de helft terecht zou komen bij mensen met meer dan 2 ton vermogen is een onwaardige opmerking. Het gaat dus om fatsoen. De rechter die in een proefproces uitspraak moet doen zal het heel lastig krijgen. In de brief van 8 juli 2022 die de staatssecretaris naar de Kamer heeft gestuurd staat o.a. het volgende. „Er bestaat geen juridische verplichting om niet-bezwaarmakers rechtsherstel te bieden. Ook niet volgens de Hoge Raad. Dit sluit aan bij formele rechtskracht van besluiten. Als wordt besloten wel rechtsherstel te bieden aan niet-bezwaarmakers wordt afbreuk gedaan aan de formele rechtskracht van besluiten.” Hoe ga je als rechter om met deze zienswijze? Daarom heb ik weinig vertrouwen in een proefproces. Het zou niet nodig moeten zijn.

Rob Heidt,

Den Haag