’Steeds slimmer met Forum’

Met de teksten en verwijzingen lijken de speeches en debatten soms wel een cursus van een niet nader te noemen onderwijsinstelling. Maar hoe je het ook wendt of keert, iedereen zoekt het op, het Jeugdjournaal gaat het helemaal uitleggen en kranten schrijven er over.

In dat opzicht alleen al verdienen de heren een positieve vermelding in de vaderlandse politiek. Ze zijn niet enkel politicus, maar onderwijzen jong en oud door steeds met nieuwe teksten te komen waar we allemaal om moeten lachen, maar die we stiekem toch gaan uitzoeken omdat er altijd een betekenis in zit. Die flair, dat flamboyante en fatsoenlijke is verfrissend en bevat altijd een kern van waarheid waardoor we het toch serieus nemen.

Dat zijn ze niet gewend in de saaie grijze politiek waar de intellectuele inflatie heeft toegeslagen en men zich verlaagd heeft tot moddergooien en het afkraken van andersdenkenden.

Peter de Quaack, Vlissingen