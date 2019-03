’ING-topman Hamers schaamteloos’

In Nederland bewezen en in Italië in onderzoek, maken ING Bank zich schuldig aan witwassen.

Het lijkt mij dat de omzet van deze bank door deze praktijken hoger is dan bij een eerlijke bedrijfsvoering. Ergo hebben hun bestuurders dus al meer bonus gekregen dan eigenlijk zou moeten. Kent meneer Hamers het sprookje Rupsje Nooitgenoeg? En dat bij de huisbank van de overheid.... Daar zijn geen woorden voor.

Jan van den Oever, Zandvoort

