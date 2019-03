’Verzeker je scooter beter’

Graag wil ik een kanttekening plaatsen bij het berichtje ’Ducttape vloert scooterrijdster Marijn’ (Tel. 26/3). De studente is lelijk ten val gekomen door tape die over de weg was gespannen.

Triest dat haar dit is overkomen. Maar vervolgens wordt gezegd dat de verzekeraar niets wil vergoeden omdat de dader onbekend is?

Als zij voor haar eigen schade is verzekerd door middel van een cascodekking, dan houdt dit verhaal beslist geen stand en wordt de schade in deze situatie zonder meer vergoed.

Ik denk dat mevrouw een kale WA-dekking heeft plus een verkeersrechtsbijstand. En die kan, zolang er geen dader bekend is, weinig voor haar betekenen.

Herman Brinkman, Purmerend