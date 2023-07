Uitslag Stelling: ’Gewoon volle week les’

Een respondent denkt dat het niet anders kan: ,,Wij kunnen er wel iets van vinden maar als niemand meer zo gek is om voor de klas te staan, dan moet het wel.” Een andere deelnemer vindt dat niemand meer leraar wil zijn vanwege de regeldruk, maar ook doordat ’ouders niet meer opvoeden’. ,,Leraren zijn meer bezig met opvoeden dan met lezen en rekenen onderwijzen.”

Het gros van de deelnemers gelooft dat met de vierdaagse schoolweek de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat. Ook verwacht een overgrote meerderheid dat een kortere schoolweek werkende ouders in de problemen gaan komen. Een stemmer meent: ,,De opvang is heel erg duur geworden, dus ook voor leraren die zelf kinderen hebben. Die gaan daardoor nóg meer in deeltijd werken, omdat werken dan helemaal niet meer loont.”

Het lerarentekort kent meerdere oorzaken. Een ervan is dat jonge leraren geen vast contract krijgen aangeboden. Een meerderheid gelooft dat meer vaste banen voor jonge leraren kan helpen hen binnenboord te houden. Een respondent: ,,Maak vaste banen weer normaal. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en de bouw, overal waar grote tekorten zijn.”

De meeste deelnemers vinden het ook een goed idee als ouders helpen meezoeken naar leraren voor het vervullen van hun vacatures. Een ouder van een school in Amsterdam had zelfs via-via een woning in de aanbieding voor een jonge leraar. De school werd echter teruggefloten door de wethouder. Dat vindt een meerderheid van de stemmers niet terecht. Iemand reageert: ,,Vroeger was het normaal als mensen een woning kregen toegewezen bij hun baan. Denk aan militairen, verpleegkundigen en onderwijzers.”

De acties van de onderwijsbonden na de zomer kunnen op weinig berip rekenen. Leraren gaan na de vakanties staken voor meer salaris. Een stemmer: ,,Staken is echt onacceptabel. Hier los je het lerarentekort echt niet mee op.” Een andere respondent: ,,Leraren verdienen echt wel genoeg. Vaste contracten is het belangrijkst om leraren te behouden.”

Deelnemers zijn wel sterk verdeeld over de vraag of er meer geld naar het onderwijs moet om de tekorten op te lossen: de ene helft van de stemmers vindt wel dat er meer geld in het onderwijs moet worden gepompt, de andere helft juist niet. Een respondent die vindt dat de geldkraan open moet: ,,Laat leerkrachten meer uren werken en bied ze vaste contracten aan als ze fulltime willen werken.” Een andere deelnemer stelt: ,,Er gaat veel te veel onderwijsgeld naar zzp’ers en uitzendbureaus, besteed dat geld liever aan meer zekerheid voor leraren.”

Een noodoplossing zou het inzetten van onbevoegde docenten kunnen zijn. Slechts een derde van de deelnemers vindt dit een goed idee. ,,Het kan een mooie aanvulling zijn, mits deze mensen algemeen beschaafd Nederlands spreken”, klinkt het. Maar een docent , die reageert, vindt dit idee helemaal niks: ,,Laten we oppassen met al die onbevoegden voor de klas. Het gaat wel om een serieus beroep.”

Veruit de meesten zijn voorstander van een rem op het aantal zzp’ers en uitzendbureaus in het onderwijs. Een respondent verklaart: ,,Zzp’ers in het onderwijs willen voor de klas staan en niet de lasten van de regeldruk en vergaderingen. Het zou mooi zijn als we dat voor andere leraren ook konden organiseren.”