Brief 2 ’Terugkeer Ilham B. stiekem geregeld’

Want ach, wat miste ze toch de hagelslag en kaas! Via achterkamertjes werd die terugkeer, in het geheim geregeld. Premier Rutte en andere ministeries waren hierbij betrokken. Zo schiet het niet erg op het vertrouwen in de politiek. De burgers van dit land willen helemaal geen jihadisten hier, maar het is niet belangrijk wat burgers van iets vinden. Ook meneer Grapperhaus was op de hoogte, de minister van Veiligheid en Justitie. Hoe veilig zijn we hier met zo'n minister?

Jetty de Heer Joha

