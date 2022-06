’Watersnood eerst hier bestrijden’

Gebruikmakend van onze waterkennis kunnen we natuurlijk de helpende hand toesteken in het rampgebied. Vele soortgelijke verzoeken om onze waterkennis te delen hebben in het verleden ons land bereikt.

Maar hoe zit het met onze eigen waterhuishouding, zeker gezien de laatste tijd vele zware regenbuien ons land teisteren. Veel wegen, straten, viaducten en pleinen staan binnen de kortste keren blank omdat de afvoer het overtollige water niet aan kan. We roemen onze waterkennis, maar bij de minste geringe hoosbui stroomt de infrastructuur over. Er zijn voorbeelden te over, denk alleen al aan het afgelopen weekend of het afgelopen jaar in Zuid-Limburg. En enkele jaren terug traden regelmatig onze rivieren buiten de oevers. Onze waterkennis is misschien wel zeer uitgebreid, maar de toepassing ervan laat toch te wensen over, met alle gevolgen van dien voor bewoners. Laten we eerst onze eigen wateroverlast bestrijden voordat we elders aan de gang gaan.

Rens Kuijten, Nuenen