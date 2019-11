’Supermarkten schuldig aan moderne slavernij’

Daar werken mensen voornamelijk uit Afrika als tomatenplukker. Ze krijgen netto 15€ per dag om van 6.00 tot 18.00 in de brandende zon te werken. En waarom krijgen ze zo weinig betaald? Omdat bijvoorbeeld de Jumbo's en Dirk v.d. Broeks hier de goedkoopste willen zijn ten koste van alles.

Een blik tomatenblokjes uit Italië kost 0.49€. Als ik een kilo tomaten uit Nederland koop en zelf in blokjes snij, ben ik duurder uit. Hoe kan dit? Door de moderne slavernij. Wij in Nederland en Europa kijken toe en laten het gebeuren. En Jumbo, Dirk v.d. Broek en ook AH zijn er mede schuldig aan. Empathie is steeds verder te zoeken bij de supermarkten.

L. de Koning, Dordrecht