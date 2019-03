Uislag stelling: ’Rijlimiet symboolpolitiek’

De RAI en Veilig Verkeer Nederland pleiten hiervoor omdat het de veiligheid aanmerkelijk zou verhogen, temeer er steeds meer verschillende voertuigen op de rijbaan vertoeven en ouderen achter het stuur kruipen. ,,Ouderen rijden al zelden boven de 50 km/u in de bebouwde kom, omdat ze weten wat de gevaren zijn”, merkt iemand op.

Organisaties zoals de ANWB én Transport en Logistiek Nederland denken echter dat het niet haalbaar is om de maximumsnelheid te verlagen. Meer dan de helft van de deelnemers gelooft ook dat dit schadelijk zou zijn voor de transportsector. ,,Als gewone auto’s langzamer rijden, dan is er geen doorkomen meer aan voor het beroepsverkeer. En het zal ook vertragend werken voor de hulpdiensten”, zo luidt een reactie.

De snelheid verlagen op de autowegen en autosnelwegen, zien veruit de meeste respondenten ook niet zitten. Een enkeling meent dat de maximumsnelheid op de snelweg terugbrengen naar 100 kilometer per uur wel een goed idee is dan langzamer rijden binnen de bebouwde kom. ,,Dat levert tenminste wat op qua veiligheid en qua uitstoot van CO2.”

Politiek haalbaar lijkt het verlagen van de maximumsnelheid binnen de stadsgrenzen volgens de meesten ook al niet. Een tegenstander denkt: ,,Zinvol is het niet. Bestuurders gaan massaal die maximumsnelheid negeren.”

Sommigen bestempelen het voorstel dan ook tot symboolpolitiek. ,,Iedereen wil dat in zijn eigen wijkje dertig kilometer per uur wordt gereden omdat het veiliger is, maar elders wil iedereen lekker kunnen doorrijden.” Velen zien handhaving dan ook als groot struikelblok bij het invoeren van deze nieuwe maximumsnelheid. ,,Dan zou je overal camera’s en agenten moeten neerzetten. Ondoenlijk.” Een andere stelt voor eerst maar eens de verkeersregels die er zijn ter bevordering van de veiligheid goed te handhaven. ,,Met name telefoneren en appen in de auto. Als dat is uitgebannen, dan kun je pas een volgende stap zetten.”

De meeste respondenten geloven dat te langzaam rijden veel onveiliger is. ,,Als mensen zo traag rijden, hebben ze nog meer tijd om te appen achter het stuur”, zo vreest één van hen. Slechts een kwart gelooft dat autorijden bij zo weinig snelheid prettig blijft. ,,Het is niet leuk is om ingehaald te worden door een scootertje. Want die gaat zich natuurlijk niet aan de regels houden.” Een ander signaleert: ,,Hoe wil je de veiligheid verhogen als al die elektrische fietsen harder gaan dan auto’s en ook steeds betere passeerkunsten vertonen? Het maakt 30 km/u juist veel onveiliger.” Velen vinden het gedrag van fietsers namelijk ook niet zo sociaal. Één van hen pleit er dan ook voor om ook voor fietsers een rijbewijs verplicht te stellen. ,,Met een verplichte verzekering en een kenteken.”

Een veel beter idee voor de veiligheid op de weg vinden de meesten het scheiden van de rijbanen voor verschillende soorten verkeer. Zo oppert iemand: ,,Zorg eerst maar eens dat het snelverkeer gescheiden wordt van het langzamere verkeer.”