’Intimidatievrije zone belediging vrouwen’

De VVD in Amsterdam wil ’intimidatievrije zones’ in de stad maar juist om dit soort maatregelen te treffen in een stad, wordt benadrukt dat vrouwen een aparte plek in de samenleving hebben. En slachtoffer zijn. Nee, we zijn allemaal mannen en vrouwen, en heel vrijgevochten Nederland is intimidatie vrije zone!

Laten we eerst maar eens beginnen dit voor alle Nederlanders en als signaal naar buitenlanders goed te bewaken. Maak me geen slachtoffer. We zijn als vrouwen vrij, sterk en onafhankelijk! En dat gaan we zo houden! Wij maken eigen keuzes en bepalen zelf met de wet in de hand dat we vrij zijn!

Joke Gort, Zeewolde