Stelling: Blij met einde aan klok verzetten

Aanstaand weekeinde gaat de zomertijd weer in. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er in 2021 een einde komt aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen. Bent u blij dat het verzetten van de klok straks verleden tijd is of niet?