Salaris van zorgpersoneel ’Financieel extraatje maakt het verschil’

— „Ik maak me ernstig zorgen over de lage lonen van de zorgverleners”, zegt de hoofdredacteur van tijdschrift voor Verzorgenden, Rhijja Jansen. „Maar liefst 41 procent van hen worstelt met geldzorgen.”

Door Rhijja Jansen Kopieer naar clipboard

Ik maak me ernstig zorgen over de lage lonen van de zorgverleners uit de enquête. Bijna de helft van hen kampt met geldzorgen, terwijl hun werk steeds zwaarder wordt. Ieder dubbeltje twee keer omdraaien, ’s avonds slechts één lampje aan, verwarming uit, geen vakantie of uitstapjes, een broodje als avondmaal, kleding kopen bij de kringloop, minder eten, zodat je kinderen in elk geval genoeg hebben. Dit is waar veel verzorgenden, werkzaam in verpleeghuizen en thuiszorg, mee te maken hebben. Maar liefst 41 procent van hen worstelt met geldzorgen, blijkt uit onze enquête over hun financiële situatie. Een op de zeven verzorgenden heeft zelfs een schuld. ’Ik word er depressief van’, aldus een verzorgende, ’werken en niks overhouden. Ik werk alleen maar om te overleven.’