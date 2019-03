’Regering moet zich schamen’

Ook in het nieuws: bijna 400.000 kinderen leven in Nederland onder de armoedegrens. En dan hoor ik D66-fractievoorzitter Rob Jetten weer mekkeren over het onderwijs en zorg en GroenLinks-voorman Jesse Klaver over het milieu. Heren denk eens na, het is te triest voor woorden, u moest zich schamen !

Ron Grondhoud, Diepenveen