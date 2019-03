’Burgers worden uitgekleed’

De economische en financiële crisis is al lang voorbij maar toch blijft het kabinet doorgaan met het financieel belasten van burgers.

Straks wordt door het kabinet een ogenschijnlijk genereus gebaar gedaan om de burger te laten geloven dat het besteedbaar inkomen wordt verbeterd. Dit kan niet eerder dan in 2020. In de tussentijd blijven we gewoon betalen.

J. Werkhoven