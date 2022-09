Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: straatreclames voor vlees ’Straat geen plek voor plofkip en kiloknaller’

— Zegt GL nu dat je geen vlees meer mag eten? Nee. De intentie van de motie die GroenLinks Haarlem indiende is om de reclame voor kiloknallers en plofkippen in de openbare ruimte te verbieden, zegt Ziggy Klazes.

Door Ziggy Klazes Kopieer naar clipboard

De gemeenteraad van Haarlem heeft zich in meerderheid uitgesproken voor een verbod op reclames in de openbare ruimte voor bio-industrievlees, reclames voor vliegvakanties en reclames voor fossiele brandstoffen. Dit democratisch genomen besluit is het logische gevolg van het beleid van de gemeente om op lokaal niveau te doen wat mogelijk is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.