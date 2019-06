Brief 2 ’Leren van verleden, maar geen excuses’

Er leven noch daders, noch slachtoffers meer van dat verleden. Ik moet leren, ja, over mijn geschiedenis, maar excuses daarvoor aanbieden?

Ik bied zelfs geen excuses aan voor daden van mijn eigen grootvaders. Waarom ook? Ben ik verantwoordelijk voor mijn grootvaders daden? Laten we het eens hebben over de slachtoffers die nu leven. Suriname is koploper in Zuid-Amerika bij moderne slavernij. En ook veel Afrikaanse landen voeren hier de wereldranglijsten aan. De ultieme racistische leugen is ook dat slavernij en racisme alleen iets van de blanken is.

J. de Later

