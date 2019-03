’Rosenmöller alsnog aanklagen’

Dat dit hier ging om haatzaaien, dat enkele weken later, door een van zijn linkse volgelingen, in een afschuwelijk daad werd omgezet, moge nu nog duidelijk zijn. Kunnen we er niet voor zorgen dat deze man (gelukkig nog geen twintig jaar geleden!) alsnog wordt aangeklaagd en zo verhinderen dat hij in de Eerste Kamer fractievoorzitter wordt van de groene kliek?

J van Beusekom, Overloon