’Respect voor andersdenkenden’

Zij zijn overtuigd van hun linkse gelijk en de andersdenkenden moeten hun terreur over zich heen laten komen. Kijk naar de demagogie van het Amsterdamse stadsbestuur, kijk naar de onzinnige klimaateisen die ons door de strot gedrukt dreigen te worden alsof de vervuiling door onze buurlanden stopt bij de landsgrenzen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en als zodanig vastgelegd in onze Grondwet. Zo goed als “rechts” en liberaal Nederland vroeger de CPN respecteerden zo zou onze samenleving er een stuk gezonder voorstaan als “links” Nederland de andersdenkenden evenzo zouden respecteren. De acties van de linkse groeperingen roepen de verkeerde sentimenten op en als het dan vroeg of laat fout gaat dan wast links zijn handen in onschuld.

Jan van Doorn