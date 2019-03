’Zet uitkeringstrekker aan het werk’

Ruim 300.000 (langdurige) werklozen zitten met een uitkering thuis op de bank duimen te draaien. Die willen of kunnen niet aan de slag komen. Ik vraag me dan ook af hoe deze twee tegenstellingen in onze maatschappij zich tot elkaar verhouden.

Enerzijds door massaal op te gaan leiden en anderzijds paal en perk te gaan stellen aan de hoogte van de uitkering, die kennelijk voor velen nog veel te hoog is om maar aan werk te denken of zelfs zwart bijklussen. Dat moet dus anders!

Jan Muijs, Tilburg