Uitslag stelling: ’Kies voor wintertijd in EU’

Veel respondenten zijn de instelling van de zomer- en wintertijd om heel diverse redenen. erg beu. „Het blijft ieder jaar een vervelende gebeurtenis, zeker in het voorjaar”, klaagt een praktische tegenstander van de zomertijd. En een andere opposant moppert: „Het duurt weken voordat ik weer een beetje in het ritme zit. Alle huisdieren zijn ook van slag.”

De meesten denken dat het verzetten van de klok een behoorlijke aanslag kan zijn op de gezondheid van de mens doordat de biologische klok (tijdelijk) van slag kan zijn. „ Beter voor de gezondheid”, stelt één van hen. Toch heeft iets meer dan de helft (56 procent) geen last van het klokverzetten.

„Voor het milieu levert het nauwelijks iets op”, klinkt het ook vaak. Velen zien de noodzaak er ook niet meer van in omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke reden, energiebesparing, helemaal niet op gaat.

Hoewel veel deelnemers wel blij worden van lange avonden met de zomertijd, kiest de meerderheid toch liever voor permanente wintertijd, vooral omdat dit de oorspronkelijke tijd is, maar ook vanwege omgemak in de ochtenden. Zo stelt één van hen: „Als het dan wintertijd wordt, heb ik daar geen probleem mee. Wintertijd is ten eerste de echte tijd. En ten tweede is dat nog een beetje te doen in de winter. We willen toch geen halve ochtenden in het donker zitten?” En een andere tegenstander verklaart: „Ik maak mij wel zorgen wanneer er gekozen wordt voor permanente zomertijd. Dat betekent in de winter dat het pas echt laat licht wordt in de ochtend. Dat is wel iets waar ik heel slecht tegen zou kunnen.”

Dat het Europees Parlement (EP) de keuze voor de instelling van een permanente zomer- of wintertijd bij de EU-lidstaten zelf neerlegt, wordt niet begrepen. De meesten vrezen dat er een lappendeken aan tijdzones in Europa ontstaat die sociaal-economisch zeer ongunstig kan uitpakken voor de aangesloten landen. ’Alleen al om onduidelijkheid te voorkomen’ had het EP gewoon direct moeten kiezen voor één tijd in alle EU-landen, namelijk de wintertijd. Om chaos met verschillende tijden in Europa te ondervangen, is er wel een uitstelclausule ingebouwd.

Dat biedt nog enige hoop voor de voorstanders van de zomer- en wintertijd, bijna een kwart van de deelnemers. Deze pleitbezorgers van het huidige systeem kijken vooral uit naar de lange zomeravonden. „Nee, hou het toch zo!”, betoogt één van hen, die twijfelt aan de gezondheidsbezwaren over het verzetten van de klok: „Is dat uurtje wisselen nu echt zo slecht? En hoe zit het dan met wisseldiensten en als we tot diep in de nacht op stap gaan en een feestje houden? Ik vind het allemaal een beetje overdreven.” En een ander roemt het langere licht ’s avonds die ruimere mogelijkheden biedt voor buitensporten.

Als in 2021 het klokverzetten stopt, moet Nederland binnen twee jaar een besluit nemen over zomer- of wintertijd. Het onderwerp leent zich voor een raadgevend referendum, als dat nog zou bestaan.