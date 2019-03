’Neem werklozen in dienst’

Dat is in de EU besloten. Niets aan te doen zegt onze daadkrachtige regering. Volgens mij is er wel iets aan te doen: Neem geen buitenlanders, zoals Polen, in dienst. Neem een Nederlandse werkloze aan ook al is hij of zij duurder; uiteindelijk moeten we de WW toch gezamenlijk betalen.

J. van de Water, Voorburg