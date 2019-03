’Misbruik van EU-maatregel’

Een maandje vakantie in het thuisland om vervolgens voor enkele maanden aan de slag te gaan in Duitsland en wederom een WW-uitkering. Je kunt dit verwachten want de thuislanden hebben geen geweldige administratie en hebben ook geen probleem met het feit dat hun inwoners van andere EU-landen een uitkering ontvangen.

Omdat de administraties van de landen die de uitkeringen verstrekken wellicht niet waterdicht zijn, voorzie ik ook dat de Europese werknemer zowel salaris als een uitkering maandelijks opstrijkt. Dit noemen we nu de kat op het spek binden.

Piet de Jong