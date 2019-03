’Schaamte om opstelling Koolmees’

Minister Koolmees (Sociale Zaken) kan daar niets meer aan doen, zegt hij. Niet kunnen? Nee, niet willen want hij is van de pro-EU partij D66. Ach, zegt Koolmees, 35 miljoen euro per jaar aan uitkeringen valt wel mee. 35 Miljoen?! Hoeveel arme mensen hier in Nederland kunnen we met dat bedrag gelukkig maken? Om je dood te schamen en dat doe ik. Ik schaam me dat ik Nederlander ben.

A.J. de Brouwer, Goes