’Drammerige klimaatpaus Nijpels’

Door steeds maar weer het ontkrachten van tegengeluiden om het klimaatakkoord in te perken dan wel geheel van tafel te vegen, probeert hij met allerlei cijfers, die na publicatie al weer achterhaald blijken te zijn, de politiek en publieke opinie te overtuigen dat haast gemaakt moet worden met “zijn kindje klimaatakkoord”. De laatste verkiezingen ( van de provincie) bewijzen namelijk dat er geen voldoende draagvlak is en dat men nog lang niet toe is aan de versnelde en te dure plannen welke in het polderakkoord beschreven staan. Uiteindelijk zal er toch de belastingbetaler er voor moeten opdraaien, hoe men het ook went of keert.

Rens Kuijten, Nuenen