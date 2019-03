Anne Faber in Canon van Nederland

Mag ik mijn gal hierover spuwen? D66-minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, wil meer vrouwen in de Canon van Nederland. Wij hebben Aletta Jacobs en Anne Frank, maar hieraan kan nog een vrouw toegevoegd worden, namelijk Anne Faber.

Anne Faber is het symbool geworden van het falende rechtssysteem in ons land.

Zo’n megablunder met fataal gevolg (vergeet ook niet de Utrechtse tramschutter met met inmiddels vier doden op z’n naam) kunnen niet afgedaan worden met excuses en/of het aftreden van de minister. De familie wil geen ’commercieel’ boek over Anne, maar Anne Faber moet in de niet-commerciële ‘Canon van Nederland’ zitten zodat iedereen het weet, ter voorkoming in de toekomst.

En 12 oktober, de dag dat zij werd gevonden in Zeewolde, moet ’Anne Faber-dag’ worden. Elk jaar zou dan op die dag een landelijke stille tocht ter nagedachtenis aan haar en anderen moeten worden gehouden.

Danny Lim, Wassenaar