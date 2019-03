’Bonnenregen Eus 1 april-grap’

Özcan Akyol zegt dat hij 500 a 1000 euro in de maand aan bekeuringen krijgt, maar dat gelof ik echt niet. Die vlieger gaat niet op. En als het wel waar is dan moet u wel erg veel verdienen met uw column in het AD en uw optredens bij DWDD. Ik hoop dat ik gelijk heb en dat het een 1 april grap is want anders moet U zich gaan schamen.

E. Mast