Uitslag Stelling: ’Zit-alarm’ is betutteling

Van alle Europeanen brengen Nederlanders gemiddeld de meeste tijd zittend door, zo blijkt uit onderzoek. Dat het ongezond is, daarvan zijn de meeste stemmers zich wel bewust. ’Zitters’ hebben 14 procent meer kans om vroegtijdig te overlijden. Dat cijfer baart de meesten geen zorgen. „Je mag ook niks meer tegenwoordig”, zo merkt een stemmer op. „We hoeven niet allemaal 100 te worden, dat kunnen we toch niet betalen.” Een ander verwijst naar de recente discussies over de pensioenleeftijd: „Als zitters eerder overlijden, dan moeten we die misschien met pensioen sturen, in plaats van de bouwvakkers.”

Veel Nederlanders doen zittend werk. Respondenten vinden het echter niet de verantwoordelijkheid van werkgevers om het zitgedrag van werknemers te veranderen. „Ridicuul om je werkgever daarvoor verantwoordelijk te stellen. Voor beweging moet je zelf zorgen, door vaker de trap te pakken of langs te gaan bij een collega, in plaats van hem een mailtje te sturen.”

De meeste respondenten staan er niet positief tegenover om bepaalde werkzaamheden staand te verrichten, zoals vergaderen. Sommigen merken op dat werk waarbij je veel moet lopen of staan, ook niet alles is. Een van hen: „Ik werk in de zorg. Ik ben juist blij als ik even kan zitten bij een vergadering.” Een andere stemmer zegt 25 jaar lang staand werk te hebben gedaan. ,,Nu heb ik spataderen en vermoeidheidsklachten. Kunnen zitten was een weelde.”

Een aantal stemmers ziet toch een kentering. Een van hen beschrijft hoe hij en zijn collega’s hun overleg voortaan staande voeren. Een andere beschrijft hoe hij zelf de beweging opzocht, door bijvoorbeeld veelvuldig naar de printer en de koffiemachine heen en weer te lopen. Een stemmer suggereert dat bedrijventerreinen veel meer moeten uitnodigen tot het maken van een wandelingetje in de pauze. „Met meer parkjes en groen en niet volgepompt met grijze, nietszeggende blokkendozen.”

Een kleine meerderheid vindt ook niet dat de overheid een actievere levensstijl moet gaan promoten. De meeste stemmers (53%) vinden namelijk dat Nederlanders al best gezond leven. Een van hen is er een beetje van in de war. „Het is belangrijk dat Nederlanders niet té gezond gaan leven. Aan de ene kant klaagt de overheid steen en been over de vergrijzing. Aan de andere kant bedenken ze van alles om ons ouder laten worden.”

Uitzonderlijk veel stemmers bestempelen de discussie over het zitgedrag van de Nederlander dan ook als ’betutteling’. „Wanneer gaan we daar eens mee stoppen. Laat mensen toch zelf beslissen hoe ze leven.” Een andere: „Je mag al niet roken, niet drinken, niet vliegen, niet zitten. Wat we nog wel mogen is belasting betalen.”

Een krappe meerderheid van de stemmers vindt zelf overigens niet dat ze te veel zit. Waarschijnlijk daarom zijn de meesten niet bereid om hun zitgedrag te veranderen. Een respondent – zelf niet meer een van de jongsten - merkt op: „Heeft men hier eigenlijk bij nagedacht dat er ook mensen zijn die niet eens kúnnen staan?”