Premium Ondernemen

De grootste oliebollenfabriek staat in Sneek: 5,2 miljoen oliebollen per week

In Friesland staat naar eigen zeggen de grootste oliebollenfabriek van het land. Bij Venemafood in Sneek worden momenteel 5,2 miljoen oliebollen en 1,2 miljoen appelbeignets per week gebakken; niet alleen voor supers in Friesland, maar zelfs voor mensen in Spanje. ,,Nederlanders aan de Costa Brava z...