’Klimaatcijfers FvD kloppen’

Wat Nijpels er niet bij vermeld is dat deze cijfers slechts zijn gebaseerd op een deel van de klimaatmaatregelen omdat een groot deel daarvan nog erg vaag en onduidelijk zijn. En de genoemde 75 miljard zijn alleen de kosten van de overheid.

Even een simpel rekensommetje meneer Nijpels: Er zijn ongeveer 8 miljoen huizen in Nederland die ongeschikt zijn voor een warmtepomp. Deze huizen moeten eerst enorm geisoleerd en verbouwd worden. Dat gaat gemiddeld per huishouden 30.000 euro kosten. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat deze gigantische operatie ons minstens € 235 miljard gaat kosten. Hetzelfde instituut gaat ervan uit dat de rest van de gebouwen hetzelfde bedrag gaat kosten. In totaal gaat het dan al om 470 miljard euro. Om de infrastructuur aan te passen op 100% duurzame stroom is naar schatting nog eens tussen de 400 en 600 miljard euro nodig. Kortom, die 1000 miljard is ook nog een voorzichtige schatting meneer Nijpels.

Arjen Simmelink, Loosdrecht