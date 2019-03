’Nijpels vertelt sprookjes’

Een 17-jarige scholiere neemt een dapper besluit om een verschil te willen maken. Ik bewonder haar lef! Dankzij Nijpels en zijn volgelingen gaat ze met een elektrische auto naar Rome in plaats van vliegen. Niets op tegen. Dat een elektrische auto vanwege alleen al de batterij en het productieproces milieubelastender is dan bijvoorbeeld een ’gewone’ auto, wordt door de klimaatbeweging vakkundig buiten beschouwing gelaten. En hoe wordt die electriciteit eigenlijk opgewekt? Door windmolens en zonnepanelen? Dat is pas een sprookje!

L. Spee, Badhoevedorp