’Privacyregels justitie doorgeschoten’

Waardoor het mogelijk werd dat de gevangenis in Vught deze levensgevaarlijke man naar de kliniek in Den Dolder stuurde zonder ook maar enig inzicht te geven in zijn (medische) dossier en geen informatie beschikbaar was over zijn zedenverleden en psychische achtergrond. Hij werd daar als 'modelpatiënt en een psychisch stabiele jongen' geïntroduceerd.

Want: privacyregels!

Waarmee hij alle vrijheden kreeg die maar mogelijk waren, zoals ongecontroleerd verblijf buiten de kliniek. Nou kan daar in bepaalde kringen anders over worden gedacht, maar ik ben van mening, dat een dergelijke psychopaat elke vorm van privacy heeft verbeurd. En hoe kun je nou een zieke beter maken als je niet weet of mag weten wat hij mankeert? Sinds de dood van Anne is er - gelukkig - veel veranderd. En staat de veiligheid van de samenleving weer voorop. Maar voor Anne is het helaas telaat.

Jan Muijs, Tilburg