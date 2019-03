Actiekleding lijkt erg op zwarthemd

Mocht hij nog geleefd hebben dan zouden bij het zien van de beelden en foto’s van in het zwart demonstrerende zelfbenoemde antifascisten hem de rillingen over de rug hebben gelopen. Destijds werden de zogenoemde zwarthemden, de kleur waarin NSB’ers zich tijdens manifestaties en demonstraties plachten te kleden, verafschuwd. Het was het symbool van fascisme. Het enige verschil in kleding met de mensen die nu pretenderen tegen fascisme te zijn is, dat NSB’ers hun gezicht niet bedekten.

Gerard Scheffer, Heerlen