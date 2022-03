’Huilen om Oekraïne’

Mijn moeder bleef achter met drie kleine kinderen. 5 mei 2020 stond ik daar, op verzoek van AT5, met knikkende knieën te verkondigen, dat ik zo dankbaar was voor 75 jaar leven in vrijheid in Nederland. Sinds mijn kindertijd bad ik iedere avond dat ik alsjeblieft nooit meer een oorlog mee hoefde te maken. De ochtend van 24 februari, bij de Russische inval in Oekraïne, heb ik zó vreselijk gehuild om de moeders en kinderen die hun man en vader in de toekomst zullen moeten missen. Ik heb 75 jaar in vrijheid geleefd maar hoe zal het Nederland nu vergaan?

Th. Smit-Budde