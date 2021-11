’Wangedrag van supporters’

Zondag was het bij verschillende wedstrijden weer raak: blikjes en andere voorwerpen werden naar spelers gegooid en vuurwerk werd afgestoken, waardoor wedstrijden moesten worden stilgelegd. Supporters denken langzamerhand dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan want de clubs en de KNVB leggen vrijwel geen of veel te lichte sancties op. Ik schaam me op zulke momenten voor deze wanvertoning. Willen we dit veranderen, dan moeten we dit nu snel en hard aanpakken.

Alletta Jorna