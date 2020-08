De Kwestie: ’Diversiteitsquota zijn waanzin’

Die bevinden zich in grote meerderheid in het kamp van Adjiedj Bakas, die weliswaar volstrekt voor ’functionele diversiteit’ is, maar niet voor opgedrongen, doorgedramde diversiteit. Erbee is fan: „Dit is een man naar mijn hart. Niet opgefokt door links, maar hij bekijkt en beoordeelt werknemers naar kennis en kunde. Hij doorziet ook het financieel gewin dat uit de zielige verhalen wordt gehaald. Mocht hij een politieke partij oprichten met deze ideeën, dan kan hij op mijn stem rekenen.”

D66’er Jan Paternotte, die wel denkt dat er een ’breekijzer nodig is’ om tot meer diversiteit te komen, kan op veel minder bijval rekenen. Lantern is het in ieder geval met hem oneens: „Ik blijf me ergeren aan types als Paternotte die het lef hebben te stellen dat ik met een achterstand ben begonnen. Ik heb een universitaire studie achter de rug en ben werkzaam in de geneeskunde. Wie bent u om mij paternalistisch te benaderen? Er is letterlijk niemand in onze familie die langs de kant staat. U, meneer Paternotte, verpest meer dan dat u goed doet!”

Nee, dan liever het verhaal van Bakas, zegt ook Vhuberta: „Wat een verschil met het geleuter van Jan Paternotte! Mijnheer Bakas is een scherpe waarnemer met een optimistische kijk op het leven. ’Zoek de oplossing van een probleem bij jezelf in plaats van bij een ander’, is zijn credo. Hadden wij maar meer van dit type Nederlanders.”

Positieve discriminatie

Dat er vanuit Den Haag wordt gestuurd op meer diversiteit, is ook veel gekleurde - donkerblanke in de termen van Bakas - mensen tegen het zere been. „Mijn kinderen kon je niet kwader krijgen dan met de positieve discriminatie. Er is niks positiefs aan, vinden zij. Zij willen behandeld worden zoals ze zijn en niet omdat anderen hen zielig vinden vanwege hun huidskleur. Daarmee krijg je ze boos”, schrijft Freek Varossieau.

Bovendien, meent HMLV, is ’Den Haag’ bepaald geen bewijs dat diversiteit de kwaliteit van de organisatie verhoogt: „Diversiteit en inclusiviteit hebben er in Den Haag toe geleid dat de Tweede Kamer meer een crèche van moeilijk plaatsbare personen is dan een geolied leiderschapscentrum.”

"Diversiteitscriteria zorgen ervoor dat niet gelijke kansen maar een gelijk resultaat voor eenieder de (marxistische) norm wordt"

Een enkeling vindt wel dat Nederland diverser en inclusiever moet. Petra Martinius spreekt zelfs van bittere, economische noodzaak: „90% van de ondernemers moet iedereen als klant hebben, dus ook iedere bevolkingsgroep als werknemer hebben.” En Dollevoet signaleert dat het in Nederland bepaald nog niet perfect gaat: „Het is jammer dat in Nederland nog steeds situaties bestaan die niet bijdragen aan gelijkheid en respect (denk bijvoorbeeld ook aan oerwoudgeluiden in voetbalstadions).”

Dat mag dan waar zijn, maar het antwoord op dat probleem is zeker geen voorkeursbehandeling voor bepaalde groepen, denkt Rene78: „Diversiteitscriteria werken verstikkend en zorgen ervoor dat criteria als kwaliteit en staat van dienst of verdiensten ondergeschikt of zelfs irrelevant worden. Dit is desastreus voor de kwaliteit van de samenleving en zorgt ervoor dat niet gelijke kansen maar een gelijk resultaat voor eenieder de (marxistische) norm wordt.”

Quotum

Foma_zitterd is het daar volledig mee eens: „Precies, we zijn volledig de weg kwijt. Overal is een quotum voor: vrouwen, lhbtixyz-ters, kleur (met name zwart), religie (vooral niet christelijk), opleiding doet er niet toe, ga zo maar door. O ja, en vooral geen witte mannen. Waanzin.”

Het gedram ’van bepaalde groeperingen’ doet hun zaak bovendien geen goed, zegt Realist1966: „Ik heb nooit kleur gezien, tegenwoordig jammer genoeg wel. Door Sylvana, Jerry, Gloria en Akwasie zou je denken dat iedereen met wat kleur een verongelijkte zeurpiet is, die juist zelf de blanke medemens discrimineert. Genoemde personen verdienen er overigens dik aan, dus een andere actie is van hen niet te verwachten. Lang leve de bounty’s, als die straks tenminste niet uit het schap moeten omdat dat kwetsend wordt gevonden...”

Rob - VL vindt dat ’ze’ eigenlijk ook niets te zeuren hebben: „In een vrij, democratisch land als Nederland en het vrije westen heeft niemand met een positieve instelling iets te klagen. Deze waanzineisers en policolor jankerds creëren alleen datgene wat ze juist tegen willen gaan: polarisatie, haat en racisme.” Maar daar mag je niks van zeggen, beweert Jerommeke uit Brabant: „Omdat je dan meteen een label van racist of xenofoob opgeplakt krijgt. Krijsende allochtonen zonder baan krijgen overal een podium om hun ongenoegen naar de blanke Nederlanders te uiten, maar vergeten gemakshalve dat die mensen hun uitkering betalen.”

Volledig inzetten

Babbelmuts tenslotte, legt de link tussen inspanning en resultaat: „Als je in Nederland echt carrière wil maken, moet je je volledig inzetten. Vrouwen willen vaak - om begrijpelijke redenen - parttime werken, maar komen daardoor op een zijspoor terecht. Allochtonen hebben de pech dat ze met een achterstand de race naar de top aangaan. Thuis worden ze tweetalig grootgebracht en ze krijgen niet zoals veel autochtonen de optimale steun in de rug. Zij hebben meer doorzettingsvermogen nodig. Maar ze zijn er wel, gelukkig. Denk maar aan de heer Aboutaleb. Alleen maar mensen op een hoge positie zetten omdat ze tot een minderheid behoren en niet omdat ze goed zijn in hun vakgebied, is afkeurenswaardig. De kwaliteit van de geleverde dienst of product gaat achteruit. Bovendien geeft het scheve ogen bij anderen en werkt het verbroedering van mensen met een verschillende achtergrond tegen.”