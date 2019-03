’ING onbetrouwbare partner’

Hoewel waarschijnlijk geen enkele bank helemaal brandschoon is, zijn er voldoende alternatieven om ons geld uit belastingen en boetes via andere kanalen te laten lopen dan bij ING. En misschien is de keuze voor een nieuwe bankier meteen aanleiding om graaiende bestuurders als Ralph Hamers en Jeroen van der Veer af te helpen van hun wereldvreemde ideeën over torenhoge bonussen als beloning voor hun wanbeleid.

Erik Post, Huizen