De ontembare fraude-bloeddorst van de Belastingdienst

Als ik een complotdenker à la Lange Frans was, dan was ik ervan overtuigd geweest dat Freek Jansen een mol was van de Belastingdienst, om de aandacht af te leiden van de verhoren afgelopen week van een van de grootste schandalen in de Nederlandse geschiedenis: de toeslagenaffaire. De minimale aandacht die er namelijk was voor de verhoren over dit schandaal – deze werden overschaduwd door een partij en omstanders die rollebollend over (de digitale) straat gingen – is bedroevend.