’Het snorfietsprobleem los je op door de verkeersregels te handhaven!’

De Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma denkt het ei van Columbus te hebben gevonden in de aanpak van overlast van snorfietsers op de hoofdstedelijke fietspaden in het centrum: van het fietspad af met die blauwe kentekenplaatjes en – met een helmpje op – lekker tussen de auto’s je weg vervolgen. Nou, over dat standpunt willen de reageerders op Telegraaf.nl wel het een en ander kwijt.

Dat die overlast bestaat, daar is weinig discussie over. Je kent ze wel: die opgeschoten ventjes die nerveus aan de gashendel draaien bij het stoplicht, iedereen mee laten geniet van hun uitlaatgassen en vervolgens toeterend en scheldend de langzamere fietser de zijkant opjaagt.

Ceessie25 zegt: „Op de daarvoor bedoelde fietspaden is het vaak erg vervelend, om vooral bij verkeerslichten achter een of meerdere van die vaak erg walmende snorscooters te staan.” Errem211 meent: „Ja, het is verstandig dat de snorfietsers op de rijbaan gaan. Ze maken het fietsen op het fietspad erg gevaarlijk, doordat ze veel harder rijden dan de toegestane 25 km/h.” En NostradamusEmmen zegt: „Voornamelijk de scootertjes die vaak met onverantwoordelijke snelheden ouderen en kinderen tegen de vlakte rijden, moeten beslist van het fietspad af!”

Elektrische fiets

Maar met het verbannen van de snorfietser naar de rijbaan los je het probleem – te grote snelheidsverschillen op het fietspad - niet op. Je kent ze wel: die e-bikers – vaak al van iets gevorderde leeftijd – die je helmloos en wel met een rotgang voorbij rijden en automobilisten tot vertwijfeling brengen omdat ze onmogelijk de snelheid van die e-bikes kunnen inschatten.

Orlando van Ommeren zegt: „Men is vergeten om ook de elektrische fiets te verplichten met een helm op naar de rijbaan te sturen, want deze rijden ook minimaal 25 km/h; ook met bejaarde rijders erop. Deze zijn nog gevaarlijker, want geruisloos.” Dat is ook de ervaring van Rene.ja70463: „Ik rij zelf snorscooter, maar wordt lachend ingehaald door e-fietsers! Elektrische fietsen rijden gewoon 30 km/h door de stad en dan nog te bedenken dat je als automobilist niet meer kan inschatten hoe hard die fietsen rijden en niet te vergeten: de regels weten de fietsers niet. Zij hebben een vrijbrief.”

Wielrenners

Dat geldt dus ook voor de sportieve fietsers. Je kent ze wel: die pelotonnetjes van mannen met geschoren beentjes en een iets te dik buikje die zich zodra ze op de fiets zitten Tom Dumoulin wanen en ook gewoon 40 km/h op het fietspad proberen te rijden; schreeuwend en wel andere fietspadgebruikers manend om toch maar vooral opzij te gaan. Lenievanasselt244 ziet ze regelmatig voorbij flitsen: „Ik rij zelf snorscooter. Hier gaan ongelukken van komen! Ik zou zo zeggen: dan de sportieve wielrenners ook maar op de rijbaan! Die gaan harder dan ik met mijn 25 km/h!”

En stel nou dat het helpt; dat het verwijderen van snorscooters van het fietspad de veiligheid van de fietspadgebruikers ten goede komt. Wat gebeurt er dan op de rijbaan? Dat wordt een puinhoop, voorspellen veel reageerders. Je kent ze wel: die automobilisten die vinden dat als je ergens 50 km/h mag, je eigenlijk ook 50 km/h moet kunnen rijden. Deze mensen vinden al het langzamere verkeer rijdende verkeersdrempels, hindernissen die hen belemmeren 30 seconden eerder aan de andere kant van de stad te zijn. En om daar nou tussen te moeten met je 25 km/h-scootertje; dat verhoogt het veiligheidsgevoel van de snorder bepaald niet. En daar helpt ook een helmplicht niet tegen. Dat is dan hun probleem, vind Fr.its (en velen met hem):„Ik vind het een goed idee. Nu op het fietspad zijn snorfietsers - en dan vooral de jeugdige - de sterkste en meest asociale partij, waarbij fietsers het meeste risico lopen. Op de rijbaan zijn die rollen omgedraaid en moeten ze dus wel voorzichtiger worden. Daarbij zijn de verkeersdeelnemers op het fietspad een stuk veiliger!”

P.Muller51532 is een van de tientallen mensen die er alleen maar meer ongelukken van zien komen: „Het gaat ongetwijfeld tot ongelukken leiden. Als de weg te smal is voor een auto om een langzame scooter in te halen, zullen sommige dit toch doen. Ze hoeven dan maar even het stuur aan te tikken en de scooterrijder ligt op de grond. Gewond of niet, maar in ieder geval met schade. Ik ben benieuwd of de verantwoordelijken voor deze maatregel ook de verantwoording voor eventuele (dodelijke) slachtoffers op zich nemen.” Het snelheidsverschil op de rijbaan is ook een issue. Als de snorfietser moet wijken omdat hij (veel) harder gaat dan een fietser, wat is dan zijn status op de rijbaan? Hij mag daar nog steeds maar 25 km/h en het omringende verkeer mag twee keer zo hard! Gerard M. zegt dan ook: „Geen goed idee. Het snelheidsverschil is te groot. Toen de bromscooter naar de rijbaan moest, mochten ze 45 km/h rijden, om met het verkeer mee te kunnen komen. Nu willen ze een 25 km/h-voertuig tussen dit snellere verkeer laten rijden. Het is wachten op de eerste ongelukken.”

Handhaven

En dan is er nog de groep die – terecht ? – signaleert dat deze maatregel alleen maar een probleem oplost dat ook met het simpelweg handhaven van de verkeersregels in de hand te houden is. Je kent ze wel: die weggebruiker op twee wielen die denkt dat een rood verkeerslicht er voor de sier hangt, dan maximale snelheden alleen voor mietjes en oude mensen gelden en dat voorrang verlenen minder leuk is dan voorrang nemen. En het is die groep die het in de huidige situatie voor de rest verpest. En dat is op te lossen door GEWOON DE VERKEERSREGELS TE HANDHAVEN!!!!!

stanleydescheemaker461 signaleert namelijk veel meer problemen: „Fietsers rijden massaal door rood, vaak met oortjes in en een mobiel in de hand. Slingerend van: ’Jij komt er niet langs’. Pak eerst die fietsers eerst aan links Amsterdam! Waarom geen helm op de fiets? Natuurlijk rijden er ook zeer snelle scooters als bezetenen door de stad, bestraf dit door opvoersetjes voor scooters aan te pakken.” En fe.koster306 zegt: „Zij kunnen gewoon op het fietspad blijven, maar moeten dan wel een keuring ondergaan en alles wat sneller gaat dan 25 km/h moet worden ingenomen!” Er zijn al regels, handhaaf die eerst!

En als je het probleem dan toch met nieuwe regels wil oplossen, dan hebben de Telegraafreageerders zat ideeën. Vriend van Buddy bijvoorbeeld: „Alles wat geen fatsoenlijk rijbewijs heeft, mag niet op de rijbaan: Snorfietsen, scooters en al helemaal die 45 km wagentjes en motoren met een dubbel voorwiel niet!” En Christin@ zegt tot slot: „Er is nog een andere oplossing mogelijk, namelijk een maximum snelheid instellen op het fietspad van 25km/h. Dan maakt het niet uit op wat voor vervoermiddel je rijdt (dus niet voor elk nieuwe vervoermiddel een nieuwe regel). Wil en kun je harder, dan op de rijbaan. Dit alles binnen de bebouwde kom. Een pedelec kan 45 km/u maar als deze rustig fietst in de stad en niet boven de 25km/u uitkomt, kan en mag dat gewoon op het fietspad.” Is makkelijker te handhaven ook…