Nu valt één van de vier potten uit elkaar, dus ik heb een mail gestuurd aan Capi. De garantie bleek echter 3 jaar te zijn. Ik heb toch bedankt voor de reactie. Tot mijn verrassing kreeg ik bericht dat een nieuwe pot uit coulance kosteloos zou worden toegestuurd! Geweldige service.

Ida Raaphorst, Alphen aan den Rijn

