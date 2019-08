Brief 3 ’Nederland overdrijft met milieuzaken’

De CO2-uitstoot zou te hoog zijn ten opzichte van de ons omringende landen. Die hebben meer atoomcentrales en zonnepanelen op de daken. Maar wat te denken van Brazilië en de bossen die daar in de brand staan? Een brandhaard met misschien wel een oppervlakte zo groot als Frankrijk? En dat wordt ook allemaal de lucht in geblazen. De bruinkoolcentrales in Polen en Duitsland doen er niet voor onder.

Bert Zweerink, Soesterberg

