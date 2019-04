’Rotmans, slager die eigen vlees keurt’

Het verklaart ineens veel onwetendheid. Hij werkt enerzijds samen met de overheid om de burger een klimaatplan door de strot te duwen. Als hij zijn zin niet krijgt, of het gaat niet snel genoeg zorgt het dubieuze Urgenda wel dat er een rechtszaak tegen diezelfde overheid wordt aangespannen. Zodoende kunnen ze de overheid dwingen meer maatregelen te nemen tegen de uitstoot van CO2.

Hoe dom moet je als overheid zijn om met een partijdig iemand als deze hoogleraar in zee te gaan? Hoe naïef moet je als rechter zijn om te spreken van onpartijdigheid? Het zou me niets verbazen als naïeve rechters deze man ook nog oproepen als deskundige getuige in de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat. Deze man is een slager die zijn eigen vlees keurt maar dan erger.

Verder blijkt de beste man oprichter van een partijdige club waarvan je binnen alle redelijkheid vast kan stellen dat er weinig ruimte is voor inspraak, tegenspraak, nuanceringen en redelijkheid als het om milieu- en klimaatvraagstukken gaat. Ik vraag me af welke klimaatprofeten er nog meer betrokken zijn? Met alle respect, dit kan je niet serieus nemen en legt een allesvernietigend explosief onder het vertrouwen in de overheid. We worden gewoon belazerd.

Peter de Quaack, Vlissingen