’Klimaatfanaticus duldt geen tegenspraak’

De opmerking dat hij niet in debat wil gaan met Baudet omdat je Cruijff ook niet vergelijkt met een amateurvoetballer is misselijkmakend. Of zou het kunnen zijn dat hij bang is voor een confrontatie met Baudet? Rotmans geeft arrogantie een nieuwe dimensie. Zelfverheerlijking is waarschijnlijk zijn grootste kwaliteit. Hij past daarmee in het rijtje andere klimaatfanatici zoals Nijpels, Samsom etc. Iedereen die twijfelt over hun denkbeelden worden weggezet als klimaatontkenner en dom.

René Kardurk, Landgraaf