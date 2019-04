’Korten is niet onvermijdelijk’

Hoogleraar pensioenrecht Van Meerten blijkt niet te beroerd zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid in de waagschaal te stellen en komt met een even eenzijdig als alarmerend bericht: kortingen zijn onvermijdelijk.

De werkelijkheid: er zit meer geld in de pensioenkassen dan ooit het geval was en de fondsen behalen jaarlijks nog altijd een aanzienlijk rendement. Dat zou zelfs nog aanzienlijk hoger zijn ware het niet dat de fondsen door de politiek zijn opgezadeld met een lage rekenrente en lijden onder het monetair beleid van de Europese Centrale Bank dat vooral voor zuidelijke EU-lidstaten profijtelijk is.

Waar de politiek het eerste hardnekkig niet wil en het tweede naar zeggen niet kan veranderen, rest alleen korten. En dus leent Van Meerten zich voor de rol van pop van buikspreker Koolmees om dat te rechtvaardigen.

Ruud Leether, Den Haag