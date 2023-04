Premium Het beste van De Telegraaf

Identiteit Israël steeds meer inzet van strijd

Door RALPH DEKKERS Kopieer naar clipboard

Georgiërs zijn boeven, Irakezen goed met cijfers, Russen koud en kil, Jemenieten goede zangers, Marokkanen luidruchtig en je kan maar betere wegblijven van Poolse moeders. Joden trokken de afgelopen 75 jaar van over de hele wereld naar Israël, maar de stereotypes zijn nog lang niet verdwenen. Soms is er zelfs sprake van ronduit racisme. Vraag maar aan de laatste grote groep die kwam, de Ethiopiërs. (Of de Arabieren, maar dat is een ander verhaal.)