’Pest-taks’ voor oude diesels

Weten ze wel welke groep mensen hiermee gepakt worden? Dat zijn veelal de ouderen (gepensioneerden) die al zoveel ingeleverd hebben. Ze rijden vaak een oudere diesel waarmee ze nog een of twee keer per jaar er met hun caravan erop uit kunnen trekken. Echt veel kilometers maken ze niet!

Er is voor die groep geen alternatief, ten eerste kunnen ze het veelal niet betalen. Een auto die ook nog een caravan kan trekken, is veel te duur. Elektrisch is geen optie! Beter is wachten op auto’s die rijden op waterstof, maar dat duurt nog wel 5 tot 10 jaar!

Laat deze mensen in hun laatste jaren toch met rust, zij maken niet zoveel kilometers en zijn niet de grote vervuilers! Dan zou het nog eerlijker zijn om het in de brandstof op te nemen, dan betalen ze per kilometer. Deze regering heeft totaal geen benul wat ze aan het doen zijn, zo ook met de maximum snelheid, kost € 8 miljard!

Het wordt tijd dat er nieuwe verkiezingen komen!

Hendrik Jan Olsman, Bergentheim