’Samenleving tegen daders beschermen’

Het gehele strafrechtstelsel heeft gefaald en als gevolg hiervan is Anne Faber op een gruwelijke wijze aan haar einde gekomen, onbeschermd tegen de dader die haar laatste momenten in het leven tot een hel heeft gemaakt.

Nu het leed al geschied is, worden allerlei ingrepen aangekondigd. Niemand durft het echter te hebben over het belangrijkste onderwerp: de strafmaat die opgelegd wordt aan daders van zeden- en levensdelicten. Dit onderwerp is taboe binnen de politiek en rechtspraak en men houdt halsstarrig vast aan het huidige stelsel van tijdelijke celstraffen en eventueel een tbs-maatregel. Om vervolgens de dader te laten terugkeren in de samenleving. Elke keer weer een nieuwe kans.

Ik vind dit onverteerbaar en ik houd een pleidooi voor het standaard invoeren van levenslange detentie voor zware misdadigers. Dit moet op de agenda geplaatst worden. Alleen zo voorkomen we recidive en wordt de maatschappij daadwerkelijk beschermt.

Geen recht op resocialisatie, geen daderbelang boven maatschappelijk belang.

Arvid Bakker,

Amstelveen