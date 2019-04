’Was het maar een 1 aprilgrap’

Dan misschien de oplichting, door een stuk vuil, van een invalide meisje? Het kon ook nog het nieuws zijn over het uitkering-shoppen in de EU? Of de grensrechter die bij de wedstrijd UNO-Geel wit de keeper knock-out slaat? Of de filmers die (weer) het werk van hulpverleners bemoeilijken bij een mes-incident?

Helaas zijn dit stuk voor stuk geen 1 aprilgrappen, maar de in-trieste werkelijkheid waar echt niet om te lachen valt!

L. Linnemann, Amstelveen