’Terecht van het fietspad af’

Een bromfiets is allang geen fiets met hulpmotor meer, maar een motorfiets met een 50cc motor. Amsterdam neemt nu een maatregel die zeer verantwoord is. Veel bromfietsen en scooters zijn opgevoerd. Ze hebben daardoor de uitvoering, de breedte en de snelheid van een motorfiets en de bestuurders gedragen zich ook zodanig. Zij zelf zijn door hun gedrag directe aanleiding van deze maatregel, mede doordat er geen of onvoldoende handhaving is.

Rob v.d. Broek,

Amstelveen