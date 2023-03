’Erotisch centrum niet verplaatsen’

De Wallen met panden als 't Mandje van Bet van Beeren. Figuren als Haring Arie, Kapstok Jantje, Cor de Schilder, Rinus Vet. De boeken van Appie Baantjer bureau Warmoes. De wandeling en verkoop van de "Strijdkreet", door de jonge prinses Beatrix met Majoor Bosshardt, over de Wallen in 1965. Omstreeks de negentiger jaren van de vorige eeuw, had Amsterdam plannen de hele buurt te slopen, ten behoeve aanleg metro. Toen is de buurt voor een groot deel behouden gebleven. De Wallen is het, gewortelde erotisch centrum, met haar geschiedenis van Amsterdam.Het is een uitglijder dit te verplaatsen.

Wilma Beskers, Borculo