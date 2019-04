Uitslag stelling: ’Burgers voldoende gekort’

De meeste respondenten vinden dat ze recht hebben op lastenverlichting omdat de koopkracht naar hun mening gedaald is. „Dat nu via de inkomstenbelasting iets wordt teruggegeven staat niet in verhouding tegen de aantoonbare lastenverhogingen”, analyseert een tegenstander van Rutte III. En een ander moppert: „Genoeg gekort de laatste jaren. Ik ben er klaar mee.” Deze visie wordt gedeeld door vele critici, die beweren: „Altijd maar belasten, het houdt een keer op.” Bovendien vinden velen dat de burgers hebben bijgedragen aan het overschot door het betalen van allerlei belastingen en heffingen.

De miljardenmeevaller leidt bij velen ook tot ideeën voor welgemeende adviezen aan het kabinet: „Gebruik het geld om de koopkracht te verbeteren, die aantoonbaar slechter is uitgevallen door de hogere lasten en het salaris stijgt nog steeds niet mee.” Anderen zien meer heil in het steunen van bepaalde sectoren die het zwaar hebben. Zo betoogt één van hen: „Geld terug naar de burger via zorg, onderwijs en veiligheid.” En afgezien van steun aan probleemsectoren zou een deel ’ter reservering voor de energietransitie maatschappelijk gezien wenselijk zijn’, denkt weer een ander.

Toch is niet iedereen het ermee eens dat het geld terug moet naar de burger. Sommigen stellen dat de meevaller helemaal niet is opgebracht door de burgers. Één van hen schrijft: „Die 11 miljard euro komt deels voort uit hogere belastingafdrachten van bedrijven en megaboetes (ING). In 2008 is de staatsschuld enorm toegenomen. Mede door de lage rentestand hebben we nu meevallers.”

In deze groep is veel steun voor het idee van minister Wopke Hoekstra van Financiën om het overschot te bewaren ’als appeltje voor de dorst voor mindere tijden’. En sommigen vrezen dat dit niet lang op zich zal laten wachten. Zo denkt één van hen dat een recessie niet ver weg is omdat de economie minder hard groeit. Anderen wijzen op de onzekere toestand rond het vertrek van Engeland uit de EU. „Met name de ’mogelijke’ Brexit is een grote financiële bedreiging”, denkt een bezorgde deelnemer.

Deze opponenten van het ’potverteren’ vinden het ook een goed idee om met een deel van de meevaller de staatsschuld te verlagen zodat de rentelasten weer wat dalen. „Eerst de staatsschuld terugbrengen onder de 300 miljard euro (nu 400) en dan aan uitdelen gaan denken”, klinkt het zuinig.

Sommigen menen dat bij het gebruik van het overschot ook politieke tegenstellingen spelen. „Dit is precies het verschil tussen links en rechts: links (en de populisten) willen het geld meteen weer uitgeven, zonder eerst de rekeningen te betalen (staatsschuld), of iets te sparen voor mindere tijden” , betoogt één van hen.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën zou wel de portemonnee moeten trekken voor (toekomstige) gepensioneerden, aldus 68 procent van de deelnemers. Zij vinden het een goed plan als een deel van de meevaller wordt aangewend om een pensioenakkoord tot stand te brengen.